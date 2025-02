Questa mattina, intorno alle ore 5, le squadre dei Vigili del Fuoco di Ostuni, con il supporto dei colleghi di Monopoli, sono intervenute sulla SS172 dir, nel territorio di Fasano, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto in uno scontro frontale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al soccorso dei feriti e alla messa in sicurezza dell’intera area per garantire la viabilità e la prevenzione di ulteriori rischi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure a due persone rimaste ferite, poi trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche la Polizia Locale di Fasano e le forze dell’ordine che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.