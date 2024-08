Nella notte di oggi, intorno alle 2:25, un camion si è ribaltato allo svincolo della SS7 per Sant’Elia, a Brindisi. L’incidente ha coinvolto tre persone, due delle quali sono rimaste incastrate all’interno del veicolo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberare i due occupanti intrappolati nel camion, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

La terza persona coinvolta è riuscita a uscire dal veicolo autonomamente e non ha riportato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente si sono accumulati diversi materiali fuoriusciti dal camion, sparsi sulla carreggiata.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e ripristinare la circolazione in sicurezza.