Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella serata di ieri sulla superstrada Lecce-Brindisi, nei pressi dello svincolo noto come “incrocio della morte”, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in modo lieve. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di uno dei veicoli coinvolti, un’auto ibrida. L’intervento ha permesso di evitare ulteriori rischi per la circolazione.

Il traffico ha subito rallentamenti in direzione nord durante le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.