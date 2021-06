Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Oria (via Sen. Tommaso Martini) il pubblico incontrerà Cosima Di Tommaso, autrice del libro “Principessa sull’handicap”.

Il libro è una via rocambolesca, persino a tratti fiabesca e comica, percorribile solo “su quattro ruote”; l’autrice è consapevole del fatto che oramai il suo percorso (non di rado accidentato) sia l’unico in grado di promuoverla – volendo – alla santità, considerando che l’empietà sia più spesso la norma quotidiana.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio”, apre la X rassegna “Un Pozzo di Cultura”, è patrocinata dalla Città di Oria e realizzata anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi; l’evento si svolgerà rispettando le indicazioni di sicurezza sanitaria, garantita da Croce Bianca Oria.

#PoCu21

—

“Il Pozzo e l’Arancio”

associazione culturale