Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Brindisi, Roberto Fusco, insieme al referente territoriale del Movimento, Ruggiero Valzano, ha incontrato il nuovo segretario provinciale della CGIL, Massimo Di Cesare, accompagnato dalla segretaria organizzativa del sindacato, Antonella Montanaro.

L’incontro, improntato a concretezza e dialogo, ha confermato il solido legame che da tempo unisce il Movimento 5 Stelle e la CGIL, fondato sulla condivisione di valori e sull’impegno comune per la tutela del lavoro e il contrasto alla povertà.

Durante il confronto, si è discusso delle molteplici criticità che attualmente affliggono il tessuto industriale e produttivo della città di Brindisi. Come sottolineato dal segretario Di Cesare, è fondamentale trasformare queste difficoltà in opportunità, un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un’azione sinergica e unitaria. Per questo, il Movimento 5 Stelle condivide l’idea della necessità di coinvolgere tutte le forze politiche, sociali e associative che condividano la visione di uno sviluppo sostenibile per Brindisi.

Questo incontro rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della collaborazione tra il Movimento 5 Stelle e la CGIL, rafforzando la volontà di lavorare fianco a fianco su temi cruciali per la città, come la difesa dei diritti dei lavoratori, il rilancio economico e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Condivisione, responsabilità e azione comune saranno i pilastri di questo percorso, per costruire un futuro migliore per la comunità brindisina.

Roberto Fusco capogruppo M5S

Ruggiero Valzano referente cittadino M5S.