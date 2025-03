Giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 16,30, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi si è riunito nell’Aula Consiliare “On. Caiati” del Comune di Brindisi per la Seduta di insediamento della Giunta dei Ragazzi in carica per il biennio 2025-27.

Durante l’incontro, il neo eletto Sindaco Junior, Francesco Vetrugno, ha pronunciato il giuramento di rito e ha ricevuto la fascia tricolore dal Primo Cittadino di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, alla presenza di tutti i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e dei Consigli Scolastici delle scuole della città.

Dopo il giuramento di rito e l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte degli studenti del coro dell’I.C. Casale, scuola secondaria di primo grado Kennedy, il neo Sindaco dei Ragazzi ha sottolineato l’importanza dell’impegno civico delle giovani generazioni nella comunità, la possibilità di operare insieme per il bene comune e la legalità. “Ritengo di fondamentale importanza la collaborazione fra tutti i membri eletti – ha affermato Francesco Vetrugno – se vogliamo cambiare la nostra città e renderla più inclusiva e a misura di ragazzi, dobbiamo agire insieme e con consapevolezza. Credo che il successo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dipenda dal lavoro di squadra: insieme possiamo fare grandi cose”.

Nel corso della seduta è stata eletta la Presidentessa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Sabrina Guadalupi (Scuola secondaria di primo grado Marzabotto – Virgilio, IC Bozzano-Centro) e sono stati nominati i membri della nuova Giunta del CCR: assessore all’Ambiente e salute Anita Tarantini (Scuola primaria Pertini, IC Omnicomprensivo), la quale ha ricevuto dal Sindaco dei ragazzi anche la carica di Vice Sindaco del CCR; assessore alla Socialità e solidarietà, Francesco Malerba (Scuola primaria Collodi, IC Commenda); assessore alla Scuola ed Educazione, Noemi Coppone (Scuola primaria Crudomonte, IC Sant’Elia Commenda); assessore alla Sicurezza e legalità, Francesca Cavallo (Scuola secondaria di primo grado Salvemini, IC Centro); assessore alla cultura, comunicazione e spettacolo, Lorenzo Cavalera (Scuola primaria Don Milani, IC Santa Chiara); assessore allo Sport e Tempo libero, Silvio Iaia (Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, IC Cappuccini).

La seduta è stata una prima occasione per tutti i consiglieri presenti, di dare il via allo scambio di idee sulle prossime attività del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Molte le proposte avanzate dai presenti che, con entusiasmo e partecipazione, hanno condiviso spunti per migliorare vari aspetti della vita cittadina, toccando più ambiti. Tra questi: l’ambiente, con iniziative per la pulizia delle spiagge e delle strade; gli stili di vita sani, con proposte su sport e benessere; il tempo libero e la cultura, con iniziative rivolte a tutti i giovani, come la festa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Settimana dello Studente; l’inclusione sociale, con particolare attenzione verso una maggiore accessibilità nei parchi per tutti i bambini, compresi quelli con disabilità.

Questo appena eletto, grazie anche al lavoro educativo del Servizio “La Città dei Ragazzi” della Coop. Sociale Amani, è l’ottavo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi.

Tantissimi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che sono stati protagonisti, insieme ai genitori e ai docenti, di percorsi educativi e di cittadinanza attiva che, di volta in volta, hanno “saputo leggere” i tempi e hanno trovato i giusti modi per esprimere e “far contare” la voce dei piccoli cittadini.

Ultimo, solo in ordine di tempo, l’importante presenza del precedente Sindaco Diego Caianiello all’audizione per Brindisi Capitale della Cultura tenutosi a Roma lo scorso 25 febbraio.

Ora le attività proseguiranno con iniziative di cittadinanza partecipata rivolte a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze della città. Saranno proprio i membri della nuova Giunta, insieme ai consiglieri comunali e scolastici, a mettere in pratica le idee condivise, immaginando e progettando insieme occasioni per socializzare, crescere e costruire un futuro ricco di opportunità e di partecipazione per le nuove generazioni di cittadini.