Stamattina, presso il Comune di Mesagne, è stato firmato il protocollo per l’accordo operativo tra l’Ambito Territoriale BR/4 e il distretto socio-sanitario di Mesagne, che disciplina gli interventi a favore di famiglie con minori con disagi conclamati – sia nel rapporto di coppia che nelle relazioni genitori e figli – che richiedono interventi urgenti. Le parti sono state rappresentate dal presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito, Toni Matarrelli, e dal direttore del Distretto, Michele Morgillo. Al momento della firma erano presenti Antonio Calabrese, consulente tecnico dell’Ambito Territoriale Br/4, e Cosima Campana, responsabile dell’Ufficio di Piano. L’Ambito Br/4, del quale Mesagne è ente capofila, è composto dai Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna.

Tra gli obiettivi del documento sottoscritto sono indicati la predisposizione di metodologie finalizzate alla presa in carico integrata dei soggetti coinvolti, la creazione di opportunità di confronto tra gli operatori che a diverso titolo e ai diversi livelli si occupano della presa in carico dei minori e dei soggetti fragili e l’adozione di modalità organizzative dei servizi in grado di integrare gli interventi. E’ prevista la formazione specifica delle figure professionali deputate alla tutela dei minori nei vari contesti istituzionali di riferimento. Sarà valorizzato il ruolo dei consultori familiari e dei centri per le famiglie, in un sistema di connessione tra servizi realizzato da apposita équipe multidisciplinare.