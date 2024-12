L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere dell’Ex Convento delle Scuole Pie, propone insieme a Slow Food Brindisi e altre realtà, un ricco e qualificato calendario di iniziative dal titolo “L’INVERNO ERRANTE: PASSEGGIANDO TRA GUSTO E ARTE”.

La programmazione che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e che rientra nel programma “Brindisi e il Natale diffuso” prevede numerose attività che si svolgeranno presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Nell’atmosfera natalizia del Chiostro, con gli allestimenti a cura di Brindisi e le Antiche Strade, l’associazione organizzatrice prevede in stretta sinergia con Slow Food Brindisi nelle date 13-14-15 e 20-21-22 dicembre con i seguenti orari il venerdì e il sabato dalle 17:00 alle 21:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12.30/13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 le seguenti attività:

I Mercati della Terra con espositori con possibilità di acquisto dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici di qualità e laboratori con degustazione (21 dicembre ore 18:00 La bontà delle malerbe e 22 dicembre ore 18:00 Dio come ti Olio) e i Mercati dell’Arte che vedono il coinvolgimento di artigiani, hobbisti e presepisti che metteranno in mostra la propria creatività.

Per i Laboratori a cura di SlowFood occorrerà prenotarsi obbligatoriamente al numero 3514590090 (Messaggio Whatsapp con nominativi e indicazione data laboratorio).

Per i più piccoli ci sarà l’incontro con Babbo Natale il 21 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 33.

Occasioni per musica, spettacoli, tradizioni nel fine settimana del 20-21-22 dicembre:

– Venerdì 20 dicembre, ore 17:30: TOMBOLATA DI COMUNITÀ, un’occasione di divertimento e convivialità. Premi messi a disposizione dai soci e partner. I partecipanti sono invitati a portare qualcosa da condividere durante la tombolata. Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie). Prenotazione obbligatoria mandando un messaggio whatsapp al numero 3881130368.

– Venerdì 20 dicembre, ore 17:30: TEATRO DEI BURATTINI, uno spettacolo che divertirà tutti i bambini. Presso il Chiostro della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 33. Evento gratuito.

– Sabato 21 dicembre dalle ore 18:00-20:00 Presentazione del libro “LA BONTA’ DELLE MALERBE”, segue LABORATORIO “ISTRUZIONI D’USO PER RICONOSCERE LE ERBE SPONTANEE” Alimentari e medicinali a cura dell’Agronomo Slow Food Puglia Prof. Felice Suma. Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie). Evento nell’ambito della nostra rassegna “Pagine Erranti”. Iscrizione laboratorio obbligatoria, max 30 persone. (Messaggio Whatsapp al 3514590090 SlowFood).

– Sabato 21 dicembre Alle ore 19:00: CANTI E BALLI TRADIZIONALI, con il gruppo Sang’Amaru e Addu Sciamu Sciamu, Casa di Quartiere San Bao, presso il o Chiostro della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 33 – Ex Convento Scuole Pie. Evento gratuito.

– Domenica 22 dicembre, alle ore 10:00: LA BICICLETTATA NATALIZIA, insieme alla FIAB BRINDISI e Casa di Quartiere Minimus, partenza da Piazza Vittoria tutti. Tutti in bici indossando abiti natalizi, cappelli e vestiti di babbo natale, maglioni tematici, portiamo l’allegria dello spirito natalizio per le strade del Centro Storico di Brindisi. Evento gratuito.

– Domenica 22 dicembre 17:30-19:00 PRESENTAZIONE GUIDA DEGLI OLII EXTRAVERGINI DI OLIVA, segue LABORATORIO “DIO COME TI OLIO” Vista, olfatto e gusto, percorso sensoriale e tecniche per imparare a riconoscere gli olii, varietà cultivar autoctone pugliesi, a cura del Dottore in scienze alimentari di Slow Food Puglia Prof. Domenico Castria. Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie).Evento nell’ambito della nostra rassegna “Pagine Erranti”. Iscrizione laboratorio obbligatoria, max 30 persone. (Messaggio Whatsapp al 3514590090 SlowFood).

– Domenica 22 dicembre, alle ore 19:30: CONCERTO “INTRA ALLU CORE TE LA TERRA STAE”, lo spettacolo musicale “Intra allu core te la terra stae” nasce come iniziativa dell’Associazione di Monia Politi “#uUnChimicoonTheRoad”, in collaborazione con il chitarrista Enrico Caiffa e la cantante Eugenia Marzano. È il racconto di una giornata della nostra gente, accompagnata da canti popolari, testi poetici e letterari e da un video che raccoglie immagini legate a questa narrazione. Presso il Chiostro della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 33 – Ex Convento Scuole Pie. Evento gratuito.

Alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche, v’invitiamo a seguirci sui nostri canali social facebook e instagram: Brindisi e le Antiche Strade.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare.

A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum