Kellanova, precedentemente nota come Kellogg Company e azienda proprietaria del brand Kellogg’s, è lieta di annunciare l’inaugurazione del nuovo playground situato all’interno del Parco Maniglio, nel Rione Bozzano, in via Lussemburgo 6 a Brindisi. Questo progetto, che rientra nell’iniziativa Kellogg’s Better Days, è volto a riqualificare il parco a beneficio della comunità locale.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 3 luglio.

Alle ore 16:00, ci sarà il benvenuto ufficiale alla presenza delle istituzioni locali. Durante questa parte dell’evento, interverranno Elisa Tudino, Activation Lead Italia di Kellanova, insieme a Giulio Maria Papi, cestista del Club Bidaideak Bilbao BSR, e Giorgia Sottana, cestista del Famila Basket Schio. I loro discorsi metteranno in luce l’importanza del progetto e il suo impatto positivo sulla comunità.

Con l’iniziativa Kellogg’s Better Days, l’azienda si impegna a riqualificare sette campi da basket in Italia entro la fine del 2024. Questo progetto non solo migliora le infrastrutture sportive, ma rafforza anche l’impegno di Kellanova per il benessere delle persone e delle comunità. L’obiettivo è contribuire a rendere la società più inclusiva per tutti, partendo dallo sport come mezzo di aggregazione e sviluppo.

L’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare l’impegno di Kellanova nel migliorare le infrastrutture sportive e promuovere l’inclusività attraverso lo sport. Tutti i membri della comunità sono invitati a partecipare e a vivere in prima persona questo momento di festa e condivisione.