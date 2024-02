I giorni 21 e 22 febbraio al Teatro Comunale di Mesagne sarà portato in scena dagli alunni del Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” il balletto “La Bella Addormentata”. In questi due giorni si terranno quattro spettacoli: la mattina alle ore 10 e 30 il sipario si aprirà alle scuole di primo e secondo grado del territorio mentre la sera alle ore 20 e 30 le porte del Teatro saranno aperte a chiunque vorrà scoprire l’arte della danza.

Le coreografie, ispirate alla versione di Marius Petipa, sono a cura delle Professoresse Cirillo, Semeraro,Valentino e Scardigno. Le musiche, la scenografia e le luci sono a cura dei professori Corvino, Greco e Zoppi.

Ricordiamo i protagonisti di questa storia: Giorgia De Fazio nel ruolo della Principessa Aurora; Samuele Aprile nel ruolo del Principe Desiré; Chiara di Giulio e Giulia Cardone nel ruolo della Fata dei Lillà; Simona Pizzolla nel ruolo di Carabosse; Alessandro Colonna e Annachiara Vecchio nel ruolidell’Uccello Azzurro e della Principessa Florina. Si ringraziano per i ruoli della Regina e del Re la Professoressa M. Diviggiano e il Professore F. Palazzo.

Nel 1890, la storia de La Bella addormentata uscì dalle pagine illustrate dei libri di fiabe per materializzarsi sul palcoscenico del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e diventare così uno dei balletti romantici più amati di sempre. Il merito di questa trasformazione prodigiosa va a Čajkovskij, il quale compose una serie di danze incantevoli, come il valzer che apre l’atto I e il celebre Adagio della rosa. La storia della principessa Aurora, che cade in un sonno profondo e lungo cento anni in attesa di essere svegliata da un bacio del suo vero amore, esprime la lotta eterna tra il bene e il male attraverso il confronto tra la Fata dei Lillà e la malvagia Carabosse. Fate, topi e le favole di Perrault vi aspettano in teatro per vivere insieme una magica serata.