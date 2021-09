L’immobile denominato “Casa dell’Ammiraglio”, situato in prossimità dell’ingresso del parco di Punta del Serrone e dell’area denominata “Cavallino”, oggi in stato di abbandono, è stato candidato a diventare un nuovo Infopoint sostenibile e moderno per fornire un servizio di informazione e prenotazione di attività turistiche e di fruizione del mare e del parco.

Questa nuova candidatura fa parte dell’operazione complessiva di rilancio del parco vista mare annunciata e portata avanti in questi mesi, preceduta dalla candidatura della Batteria Menga al bando del Ministero della Cultura per la creazione di un nuovo polo turistico-culturale e dall’approvazione di un finanziamento promosso dal GAL Alto Salento per attività di valorizzazione dell’area, che ha previsto una collaborazione e sinergia tra l’Assessorato al Turismo e gli Assessorati ai Parchi e allo Sport e ai Lavori Pubblici.

L’avviso a cui l’amministrazione ha candidato il progetto è promosso dal GAL Alto Salento per il “Ripristino di habitat naturali costieri e marini” per promuovere e riqualificare le aree costiere, migliorare l’accessibilità, favorire la destagionalizzazione e il turismo sostenibile.

In linea con le più recenti tendenze del turismo, il progetto approvato in giunta è stato realizzato in ottica di sostenibilità, prevede l’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente e potrà contare sull’efficientamento energetico grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico.

Oltre alle aree dedicate ad attività di Infopoint e prenotazione vi saranno spazi per lo stoccaggio delle attrezzature (vela, kayak, sup, canoe ecc.) e una terrazza panoramica per l’organizzazione di eventi ed attività.

Nel parco sono inoltre previste installazioni per la creazione di zone d’ombra per la lettura e per il sea working, per continuare a promuovere Brindisi anche in questo ambito.

“Questo nuovo progetto di riqualificazione è una delle tante attività avviate e realizzate in questi sei mesi – afferma l’assessore al Turismo Emma Taveri -. Oltre alle attività di promozione stiamo infatti ponendo particolare attenzione al potenziamento dell’offerta turistica, dagli eventi alla graduale realizzazione di nuovi attrattori per rendere Brindisi sempre più accogliente, decorosa e competitiva. Concluse queste due candidature attendiamo fiduciosi gli esiti e siamo pronti per affrontare un nuovo capitolo, che ci vedrà impegnati nel rilancio dell’area di ex Lido Poste ed ex Lido Giancola”.