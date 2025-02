“La Rassegna del Chiostro d’inverno” avrà inizio domani, con l’autore Luigi De Luca che presenterà il suo libro “La cultura non basta”, edizioni dell’Asino.

Descrizione del libro.

La più grande trasformazione sociale che l’umanità ha vissuto è stato il crollo delle comunità locali, determinato dalla rivoluzione industriale e dall’avanzata del capitalismo. Lo stato e il mercato hanno soppiantato i tradizionali legami di solidarietà costitutivi della comunità. Lo stato attraverso i suoi funzionari e il mercato attraverso la propaganda hanno ridisegnato l’universo dei bisogni e delle aspettative di una umanità privata degli ancestrali punti di riferimento e trasformata in massa amorfa. L’industria culturale fornì ai mercati formidabili strumenti di manipolazione della volontà degli uomini, così come una nuova classe di funzionari, docenti, impiegati, assistenti sociali, tutori dell’ordine costituito accreditavano l’idea che i confini della società, i bisogni degli uomini come i loro sogni coincidesse con i confini dello stato.

Luigi De Luca è direttore del Museo Castromediano di Lecce e coordinatore dei poli biblio-museali della Regione Puglia. Ha diretto l’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce. Sempre per la Provincia di Lecce ha ricoperto il ruolo di responsabile del Servizio Politiche Giovanili, Integrazione e Pace e ha dato vita e gestito il fondo di sostegno per gli audiovisivi, Salento Film Fund. Tra i fondatori di Apulia Film Commission ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente. Ha iniziato la sua carriera come operatore teatrale presso il Teatro Pubblico Pugliese, prima partecipando all’organizzazione dell’edizione salentina dell’International School of Theatre Antropology, poi svolgendo il ruolo di consigliere d’amministrazione. È approdato alla carriera pubblica in campo culturale dopo gli studi presso l’Università di Bologna. È laureato in semiologia e, in quanto tale, specialista di niente, “dilettante per professione”.

Sarà impegnato nel dialogo con l’autore Luigi D’Elia, referente per Mediaporto, biblioteca di Brindisi.

I cenni storici sulla chiesa del Cristo dei Domenicani saranno a cura di Chiara Romano, docente presso il liceo artistico Simone di Brindisi.

Le Esposizioni pittoriche tematiche a cura di Francesca Romano e Vittoria Orlando.

Si ringraziano per la collaborazione Endas Brindisi, Mino D’amici, associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi e Società di Storia Patria per la Puglia- sez. Brindisi.

Appuntamento alle ore 18.00, per domani, lunedì 10 febbraio presso la chiesa del Cristo dei Domenicani di Brindisi.