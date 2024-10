Esordio casalingo da incorniciare per la Dinamo Brindisi che al PalaZumbo ha affrontato il Canusium basket nella seconda giornata della Serie B Interregionale, portando a casa una vittoria schiacciante con il punteggio finale di 95-62.

Sin dai primi minuti, la squadra di coach Cristofaro ha imposto un ritmo elevato, con Di Ianni che ha subito aperto le danze mettendo a segno 5 punti consecutivi. Brindisi ha preso il primo vantaggio significativo con un contropiede di Pulli, fissando il punteggio sul 18-11. Fondamentale anche l’impatto di Datuowei, che con 7 punti di fila ha contribuito a portare i biancazzurri sul massimo vantaggio iniziale di 25-16 con una Dinamo Brindisi solida sia in attacco che in difesa.

Nella seconda frazione, la pressione difensiva della Dinamo è stata asfissiante, allungando ulteriormente il vantaggio fino al +11 (42-31). Canusium ha provato a reagire, ma la difesa della Dinamo ha continuato a bloccare ogni tentativo di rimonta. Si va negli spogliatoi sul 42-33.

Al rientro in campo, la Dinamo continua ad avere il controllo del match grazie anche alle triple di Calò e capitan Pulli, portando il vantaggio sul +17. Canusium, in difficoltà, ha cercato di rimanere a galla, ma la Dinamo ha respinto ogni tentativo, estendendo il divario fino al +20, chiudendo il terzo quarto sul 65-45.

L’ultimo quarto ha visto la Dinamo dilagare, grazie a una prestazione scintillante di Di Ianni e Jovanovic, autori rispettivamente di 16 e 22 punti, e una grande prova corale. Con il risultato ormai in cassaforte, coach Cristofaro ha concesso minuti preziosi anche ai giovani del vivaio, tra cui Del Vecchio e Montanile, che hanno messo a segno canestri importanti, completando l’opera e sigillando il punteggio finale sul 95-62.La Dinamo Brindisi ha dunque offerto una prestazione eccellente davanti a un PalaZumbo gremito di tifosi festanti e calorosi, dimostrando un ottimo spirito di squadra e una difesa solida.

Adesso, la squadra si prepara a un doppio turno: mercoledì, trasferta in Molise per affrontare la Air Basket Termoli, mentre sabato 12 ottobre i biancazzurri torneranno al PalaZumbo per una sfida casalinga controla Cestistica Benevento, con palla a due fissata per le ore 18.

Un’importante occasione per consolidare il percorso in campionato e regalare nuove emozioni al pubblico di casa.

Dinamo Basket Brindisi – Canusium basket 95-62 (25-18,42-33,65-45,95-62)

Dinamo Basket Brindisi: Greco, Jovanovic 22, Montanile 2, Urbonas, Datuowei 14, Pulli 14,

Stonkus 15, Calò 8, Di Ianni 16, Delvecchio, Beltadze 4 – All. Cristofaro

Canusium basket: Karavdic 12, Biasich 13, Monacelli 5 Gramazio 5, Vernich, Di Giulio, Pallara 2, Vita 9, Idrissou 12, D’Amico, Catalano, Cerruti, 4 – All. Ceci

Arbitri: Lavenziana di Monopoli (Ba) – De Carlo di Lecce

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi