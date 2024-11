Si parlerà della famiglia Cavallo nell’iniziativa organizzata dallo Spi Cgil a Latiano, nella sala Flora di Palazzo Imperiali, il prossimo 5 novembre pomeriggio alle ore 17:30. Una famiglia proletaria, protagonista della storia d’Italia tra la fine dell’Ottocento e oltre la metà del Novecento, che ha lottato per difendere le proprie idee e per la costruzione del movimento operaio e contadino. Un impegno speso tra Latiano Torino e Ginosa. A Leopoldo e a Raffaele Cavallo, padre e figlio, saranno intitolate le Camere del Lavoro Comunali di Latiano e di Ginosa.

Leopoldo Cavallo è stato una figura di spicco nel panorama delle lotte di classe e del movimento contadino nella città di Latiano. Ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti dei lavoratori. La sua passione civile e il suo impegno per la giustizia sociale si sono cimentati in una continua ricerca di equità tra le classi sociali. Raffaele Cavallo, seguendo le orme del padre, così come il resto della famiglia, composta dalla madre Cotrina Salamina, e da altri tre fratelli e cinque sorelle, ha proseguito l’opera di promozione dei diritti dei contadini e degli operai, all’insegna della solidarietà e dell’unità tra i lavoratori. La sua capacità di mediazione e la sua tenacia hanno fatto sì che molti obiettivi venissero raggiunti, nonostante la sfide e le difficoltà del contesto socio-economico dell’epoca.

All’evento, patrocinato dal Comune di Latiano, parteciperanno il Sindaco Cosimo Maiorano, il Segretario Generale della Cgil di Brindisi Massimo Di Cesare, l’autrice del libro “Lotta e Passione politica della famiglia Cavallo” Margherita Rubino, alcuni familiari dei Cavallo, il Presidente dell’ANPI di Brindisi Donato Peccerillo, i Segretari dello SPI Cgil di Brindisi e di Taranto Michela Almiento e Paolo Peluso, i Segretari di lega SPI Cgil di Latiano e di Ginosa, Giusi De Fazio e Vincenzo Caldarulo. La cittadinanza è invitata a partecipare.

