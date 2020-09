La grande bellezza del 21 settembre 2020

… la strada per il ritorno è quasi deserta …

sono andato a riprendere le ultime cose da casa a mare …

M. è con me …

mancano quattro giorni …

poi andrà a studiare a Torino …

ogni occasione è buona per stare ancora un po’ assieme …

è tornato il caldo e come ogni anno recriminiamo sull’essere dovuti tornare in città …

con questo caldo …

con le surfinie ancora in fiore …

con il glicine che continua a sparare i suoi rami e copre quasi il pergolato …

un vero peccato …

Pà, guarda i gelsomini! …

che belli …

hanno quasi coperto la rete di cinta …

profumano …

bellissimi …

poi riempiamo le borse di vestiti estivi da riportare a casa …

i libri già letti durante l’estate …

le scatolette di tonno, le Simmenthal e la pasta e lo zucchero e il caffè …

non torneremo qui per tutto l’inverno …

non l’abbiamo mai fatto …

sarebbe bello passarci il Natale …

gli addobbi sugli alberi e sulle siepi …

ci vorrebbe un camino …

perché tu e la mamma non provate ? …

a me piacerebbe …

non siamo organizzati …

magari fra qualche anno …

chissà …

c’è un leggero vento di maestrale che increspa il mare …

i colori sono vivissimi …

chiudiamo i finestrini per tornarcene con l’aria condizionata ed ascoltare meglio le musiche della mia chiavetta …

From the beginning …

M. dice che ricorda quando gliel’ho fatta ascoltare per la prima volta … era un pomeriggio d’inverno …

Love is a losing game …

noooo, per favore pà …

Amy Winehouse no …

e poi Firth of fifth mentre me ne spiega la trama musicale, le dissonanze e i controtempi …

e i nostri na na naaaa sull’assolo di chitarra …

per me è il più bell’assolo di tutti i tempi …

Pà, lo so, me l’avrai detto già mille volte …

ah si ? … beh, vabè …

il pezzo finisce che siamo arrivati…

troviamo posto quasi sotto casa …

carichi di buste ci avviamo al portone ma stiamo guardando tutti e due la stessa cosa …

c’è un uomo che ad alta voce ha fermato un ragazzo per chiedergli un’elemosina …

è vecchio …

la barba incolta e i capelli lunghi e unti …

è in canottiera e pantaloni che un tempo potevano essere chiari pieni di macchie …

ha la mano tesa , lui bianco, verso il ragazzo nero che si è fermato ad ascoltarlo …

non parlano la stessa lingua ma si capiscono …

il vecchio sta raccontando forse la propria rabbia …

forse il dolore per i figli persi …

per la donna per la quale si è ridotto così …

forse gli parla di polizie e di frontiere …

e di arresti e di notti disperate alle stazioni …

è un misto di rumeno e di francese …

il ragazzo nero lo ascolta …

anche lui in una lingua africana antica che non conosciamo ma che comprendiamo forse gli sta rispondendo che quella solitudine e quella disperazione le conosce anche lui …

si raccontano di vite che stanno per precipitare ….

M. mi dice che forse in tutto questo che sta succedendo c’è qualcosa da capire …

non lo so …

Pà, scrivilo! …

Cosa?…

Questo …

il ragazzo nero prende una banconota da 5 euro dal portafogli e la dona all’uomo bianco che se ne va senza ringraziare mentre il ragazzo continua a guardarlo …

tutti e due parlano ancora …

tutti e due hanno trovato a chi raccontare la propria infelicità …

in lingue diverse…

senza capirsi …

ieri, alle 13,30 circa, qui a Brindisi, su corso Umberto …

Gegè Miracolo