AIDO MENS SANA MESAGNE – STUDIO 3° SEAGULLS MONOPOLI = 85 – 66

Mens Sana Mesagne: Scianaro, Rollo 8, Potì 7, Paciullo 7, Pazzarelli 10, Brunetti 17, Panico 4, Moro, Dellegrottaglie 2, Gigli 13, Ciccarese 7, Liace 10. Allenatore: Cosimo Romano.

Seagulls Monopoli: Sorino 2, Moschettini 9, Torresi 24, Bomorskyi 10, Calabretto 8, Carone 2, Indiveri, Annese, Miccoli 2, Casato 9. Allenatore: M. Morè.

Parziali: 20-19 24-18 25-16 16-13

Arbitri: Tornese e Fioretti.

Vittoria con l’amaro in bocca per la Mens Sana Mesagne che batte agevolmente la Seagulls Monopoli, ma deve subire il grave infortunio occorso a Samuele Panico nel quarto periodo di gioco. Gara interrotta per circa trenta minuti al fine di permettere l’intervento dei mezzi di soccorso per il giovane mensanino che dovrà restare fermo almeno un mese. Resiste per due quarti la formazione monopolitana, prima di cedere nettamente ai padroni di casa nel rinnovato e gremito Paladefrancesco. Coach Morè deve rinunciare a Pavone infortunato e schiera Sorino, Moschettini, Bomorskyi e Carone. Coach Romano recupera nelle ultime ore prima della gara Brunetti e Pazzarelli influenzato e li schiera con Ciccarese, Gigli e Liace. Inizio equilibrato tra le due formazioni, Gigli e Liace realizzano con continuità, mentre tra gli ospiti mette subito le mani sull’incontro Mauro Torresi che, nonostante le 41 primavere, porta ancora a spasso le difese avversarie. Ciccarese firma il +5 (15-10), ma Moschettini e cinque punti consecutivi di Torresi riportano gli ospiti i parità 17-17. Pazzarelli, come spesso accade, si autoesclude dal gioco commettendo due falli inutili che costringono lo staff tecnico a richiamarlo in panchina. Un gioco da tre punti di Brunetti chiude il primo periodo con il Mesagne in vantaggio 20-19. Nel secondo periodo il Monopoli rimette in naso avanti, apre la sagra delle triple Moschettini seguito da Torresi che ne infila altre tre nel parziale diventando imprendibile per la difesa biancoverde. La Seagulls vola a +6 (26-32) e coach Romano è costretto a chiedere un time out. Al rientro in campo un parziale di 14-0 (40-32) ribalta il punteggio con le triple del rientrante Pazzarelli e le buone giocate di Liace. Casato e ancora una tripla di Torresi, venti punti per lui nei primi due quarti, riducono lo svantaggio e al riposo lungo la Mens Sana Mesagne conduce 44-37. Al rientro in campo il Monopoli non molla, anzi riparte da dove aveva lasciato con un’altra tripla di Torresi che con il canestro di Moschettini e quello di Calabretto piazzano uno 0-7 che porta i baresi in parità (44-44). Ancora un ribaltamento di fonte, le triple di Potì e Gigli scuotono il numeroso pubblico, Rollo limita notevolmente Torresi e il Mesagne torna in vantaggio in doppia cifra (59-49). La difesa a zona degli ospiti viene battuta ripetutamente ancora con Potì dalla lunga distanza e il terzo periodo si chiude con la Mens Sana in vantaggio 69-53. L’ultimo periodo i padroni di casa lo gestiscono in pieno controllo, poi l’infortunio di Panico che aveva appena realizzato i due punti di apertura, rovina la festa ai biancoverdi. L’intervento del 118 accompagna il giovane mensanino verso l’ospedale per le cure necessarie tra gli applausi di tutti gli atleti in campo e dei tifosi. La partita riprende ma non ha più nulla da dire, Si spegne Torresi, probabilmente anche per un lieve infortunio, e il Monopoli non riesce più a reagire. Brunetti aumenta il suo fatturato e chiude con una doppia-doppia frutto di 17 punti e 10 rimbalzi, c’è ancora il tempo di mettere a referto due punti del giovane Dellegrottaglie (2007) e l’ingresso in campo di Samuele Scianaro, classe 2008, prelevato dalla cantera mensanina. Resta nelle zone alte della classifica la Mens Sana in attesa degli altri risultati e del recupero della partita con il Martina Franca, sospesa per impraticabilità di campo e da recuperare il 12 febbraio alle ore 20:15 nel Palatodisco di Cisternino. Il prossimo turno vedrà l’AIDO Mens Sana Mesagne impegnata a Matera, sabato 2 febbraio alle ore 18:30. Presso la palestra “Lanera”.

Amatori Giada Valeria