Prima partita del 2025 per la Pantaleo Podio Volley Fasano, e prima trasferta in quel di Crotone. Trasferta delicata per le atlete gialloblu fasanesi che rientrono in campo a circa un mese dell’ultima partita di campionato. Questa lunga pausa ha permesso a coach Totero di allenare e e inserire nuovi giochi per questa seconda parte di campionato.

Forma atletica curata dal preparatore Lavoro anche per Andrea Blasi preparatore atletico del team fasanese. “Il 21 dicembre con l’ultima gara disputata in casa – afferma Blasi – si è conclusa la prima parte di campionato che ha visto le ragazze impegnate senza sosta dal 21 agosto, giorno di inizio preparazione E’ stato un periodo lungo e intenso in cui tutte le atlete hanno dimostrato grande impegno e professionalità nell’approccio alle esercitazioni di natura fisico/atletica che sono state proposte. Sebbene siano stati giorni di festa le ragazze hanno svolto 3 sedute settimanali in sala pesi alternate a lavoro sul campo con la palla. Sono stati svolti alcuni test per verificare lo stato di forma attuale atti a permetterci di riprogrammare il lavoro delle prossime settimane con l’obiettivo e l’auspicio di mantenere fino alla fine una condizione fisico/atletica ottimale. In prospettiva futura sono certo che potremo toglierci grandi soddisfazioni, ma occorrerà continuare a lavorare come fatto finora con grande impegno, determinazione e professionalità per affrontare al meglio le fasi finali di questo difficile e impegnativo campionato in cui nulla è dato per scontato”.

Pronti anche per la parte agonistica “Crotone è una formazione molto giovane –afferma coach Paolo Totero – che occupa l’ottava posizione ma capace di mettere in difficoltà qualsiasi formazione. Noi rientriamo da questo lungo periodo di festività dove si à lavorato molto fisicamente e tecnicamente. Necessario per questa gara e per le prossime sarà rientrare subito nel clima campionato con i giusti ritmi e la giusta concentrazione per finire al meglio questo girone di andata”. La squadra calabrese è allenata da coach Antonio Muto non attraversa un ottimo periodo fisico tecnico , considerata che è reduce da quattro sconfitte consecutive ,l’ultima delle quali al tie-break Sedici punti in totale che comunque non devono ingannare il team fasanese vista la grande voglia di riscatto delle avversarie, che tra le mura amiche, hanno conquistato gran parte dei punti attualmente in graduatoria. Roster che si avvale dell’esperienza di giocatrici come Emma Sturniolo (palleggiatrice) Francesca Morciano (schiacciatrice) punti di forza nello scorso campionato del Marsala, e di Agnese Angeloni (schiacciatrice) vincitrice dello scorso campionato di B1 con l’Altino.

In campo domenica 12 gennaio presso il Palakro di Crotone con inizio alle ore 17.30.

Direzione arbitrale affidata ai signori Stefano Capobianco e Fabio Morena

Giada Amatori