Con le poesie di Irene Catarella fa tappa anche in Puglia la mostra-evento di Spoleto Arte a cura del critico d’Arte Vittorio Sgarbi e Salvo Nugnes già noto per l’organizzazione di eventi presso Fondazione La Biennale di Venezia.

E per giovedì 5 agosto alle ore 20,00 l’appuntamento è nel ristorante Don Carmelo delle Tenute Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

In programma c’è la presentazione della nuova raccolta di poesie “#Cantoanima”, della scrittrice e poetessa palermitana Irene Catarella.

Tra gli interventi previsti nel corso della serata ci sono quelli della scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, del curatore d’arte Salvo Nugnes, dell’attore Enio Drovandi, di Nicola Trombetta, già assessore a Matera, ed altri ancora. Inoltre il musicista Yari Carrisi Power, figlio dei grandi Al Bano e Romina, e il cantautore internazionale Jim Beckwith eseguiranno brani inediti.

Il volume “#Cantoanima”, Editoriale Giorgio Mondadori, racchiude la produzione letteraria assolutamente innovativa di Irene Catarella, una poesia che arriva dritta al cuore del lettore grazie all’immediatezza di un linguaggio nuovo e sorprendente che dà voce all’interiorità della scrittrice, al suo sentire e alle sue riflessioni sulle contraddizioni della società attuale.

Oltre alle poesie, il libro contiene i contributi di grandi intellettuali come Francesco Alberoni, sociologo di fama mondiale, Vittorio Sgarbi, Salvo Nugnes, curatore d’arte, Silvana Giacobini, già direttore di Chi e Diva e Donna, Maria Rita Parsi, scrittrice e psicoterapeuta, Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, Pippo Franco, attore, presentatore ed artista, Katia Ricciarelli, soprano e attrice, Marco Columbro, presentatore tv, Marzia Risaliti, nota attrice, Antonella Cappuccio Muccino, artista, Roberto Villa, fotografo internazionale, amico di Pasolini e Dario Fo, Renato Manera, già vicepresidente Fondazione A. Canova e Patrick Ray Pugliese, inviato di Striscia la Notizia.