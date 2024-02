La Polizia di Stato, durante servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, disposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, ha deferito in stato di libertà tre brindisini trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e grimaldelli.

In particolare, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Mesagne notavano un’autovettura con a bordo tre persone che si aggirava nei parcheggi delle attività commerciali nella zona industriale della città. A seguito di un accurato controllo, i poliziotti rinvenivano alcuni grimaldelli e arnesi atti allo scasso, tra cui uno “spadino”, uno strumento elettronico utilizzato nei furti di autovettura per inibire le centraline e del materiale utilizzato per schermare i GPS.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i tre uomini sono stati denunciati all’A.G. per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Agli stessi è stato, inoltre, notificato l’avvio del procedimento amministrativo del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Mesagne.