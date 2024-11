Nel corso di questa settimana, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, hanno avuto luogo nel Capoluogo e in provincia una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla lotta alla violenza di genere. La Polizia di Stato, con il Questore di Brindisi Giampietro LIONETTI e gli operati della Questura, ha partecipato attivamente alle iniziative, sottolineando l’importanza di unire le forze e “fare squadra” per contrastare questo fenomeno sociale che colpisce ogni anno migliaia di donne.

Gli eventi, organizzati da scuole, Comuni e Associazioni, hanno visto la partecipazione di numerosi studenti, cittadini e attivisti, dimostrando un forte interesse verso la tematica. Le attività hanno incluso convegni, seminari, flash mob, marce e momenti di confronto, creando spazi di dialogo e racconti di esperienze concrete.

Uno dei principali appuntamenti è stato organizzato il 25 novembre, presso il Comune di Torchiarolo dove, nella sala consiliare si è tenuto il convegno “Una sciarpa rossa contro la violenza sulle donne”. All’iniziativa, che ha coinvolto un elevato numero di studenti, sono intervenuti un gruppo di professionisti e Autorità locali, tra cui il Questore Lionetti. Per l’occasione, nell’ambito della compagna permanente “Questo non è amore”, era presente il camper con un’equipe multidisciplinare della Polizia di Stato.

Nella stessa giornata, ad Ostuni e Mesagne sono stati realizzati parallelamente altri eventi. Presso l’ITET “Pantanelli- Monnet” di Ostuni, è stato organizzato un seminario si sensibilizzazione rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado a cui ha partecipato il personale del Commissariato distaccato, così come a Mesagne con l’evento “Oltre le parole…”, ove si è tenuta una marcia di sensibilizzazione con la presenza di Associazioni e studenti. Presso la villa comunale, dopo gli interventi istituzionali, a cui ha preso parte anche il Dirigente del Commissariato di P.S. di Mesagne, e un momento di intrattenimento per gli studenti, l’amministrazione Comunale ha provveduto alla piantumazione di un albero intitolato al ricordo delle vittime di femminicidio.

Il 26 novembre, a San Pietro Vernotico, il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura ha partecipato al convegno “Chi ti ama non ti tarpa le ali”. Obiettivo dell’evento promuovere, tra gli studenti e nella comunità scolastica la cultura della “non violenza” nei confronti delle donne ed educare all’affettività e al rispetto delle differenze di genere, quale forma di prevenzione alla formazione di comportamenti discriminatori.

Le iniziative a tema si chiuderanno giovedì 28 novembre con due incontri. Al mattino, presso San Pietro Vernotico con l’evento organizzato dal Comune: “Insieme contro la violenza di genere” pensato per coinvolgere Istituzioni, Forze dell’Ordine, operatori del diritto e giovani cittadini in un dialogo aperto e costruttivo sulla lotta contro ogni forma di violenza di genere; un’occasione per approfondire il ruolo cruciale della Polizia di Stato nella lotta alla violenza e nel supporto alle vittime, alla presenza del Questore e del Vice Dirigente della Squadra Mobile.

Nel pomeriggio presso l’ex convento Santa Chiara di Brindisi si terrà un evento organizzato dalla CGIL Brindisi incentrato sul “codice rosso”, al quale prenderanno parte Funzionari ed operatori della Questura.

La lotta contro la violenza sulle donne è una responsabilità condivisa che richiede il supporto di tutti e pertanto, la Polizia di Stato rinnova continuamente il suo impegno nella lotta contro la violenza.

Brindisi, 27 novembre 2024.

3C376925-145C-432E-8696-4ADB89F45A50.jpeg