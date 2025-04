In questi giorni di intensi preparativi e cerimonie a Roma in occasione delle celebrazioni per il funerale di Papa Francesco, il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile della Sezione di Brindisi dell’Associazione Polizia di Stato, guidata dal presidente, Ispettore Carmelo Guglielmi, sta fornendo un supporto fondamentale all’organizzazione della sicurezza.

L’Associazione, da sempre impegnata nella promozione della sicurezza e del bene comune, ha messo a disposizione i propri volontari e le proprie risorse per garantire che le cerimonie in Piazza San Pietro si svolgano in tranquillità e in piena sicurezza. Un impegno che si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni di sicurezza che coinvolgono le forze dell’ordine a livello nazionale.

Il lavoro della Sezione di Brindisi si aggiunge a quello di numerosi altri gruppi, coordinati dalle autorità competenti, e testimonia ancora una volta la dedizione e la professionalità degli uomini e delle donne volontari della Associazione Polizia di Stato, che ogni giorno operano per proteggere la sicurezza dei cittadini in ogni angolo del paese.

L’Ispettore Carmelo Guglielmi, presidente della Sezione di Brindisi, ha sottolineato come il supporto offerto in questi giorni sia un segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità cattolica, nel momento di grande dolore e rispetto per il Papa.

Questa partecipazione sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni nella gestione di eventi di rilevanza internazionale, con l’obiettivo comune di garantire la sicurezza e il rispetto per le cerimonie che uniscono milioni di persone in un momento di grande significato religioso.