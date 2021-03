Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori si verifica sempre più spesso. Il numero dei casi è in continuo aumento, riconducibile sia per la semplicità con la quale è possibile attraversare le frontiere, sia per l’aumento di unioni tra partner di diverse nazionalità. Non sono rari i casi in cui uno dei due coniugi porta via con se i propri figli nel paese di origine, magari giustificando la partenza al proprio partner come un normale viaggio di visita ai parenti, senza fare ritorno, trattenendo con sé anche i bambini, che in questi casi sono senz’altro delle vittime.

Al fine di tutelare l’interesse dei minori è stata varata all’Aja la “Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”. Un accordo internazionale sulla protezione dei minori che vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, allo scopo di arginare il triste fenomeno del mercato dei bambini.

Il dato statistico dei bambini contesi tra l’Italia e l’estero è in continuo aumento: dal 2000 al 2017 sono stati 3.300 i minori “rapiti” da un genitore, ma sono quasi mille – circa il 30% – i casi concentrati negli ultimi quattro anni, quasi 250 all’anno. (Fonte Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità Ministero della Giustizia, sul fenomeno della «sottrazione internazionale di minori»).

Obiettivo del convegno è quello di pubblicizzare e sensibilizzare la pubblica opinione su un fenomeno complesso e delicato come quello della tutela e i diritti dei minori sottratti. Il tema riguarda anche il territorio salentino per la presenza di casi di sottrazione di minori segnalati dalla cronaca degli organi di stampa e mediatica nazionale, con la testimonianza di due genitori.

Se ne parlerà in un’iniziativa online, Martedì 16 marzo 2021 (ore 16.00 -18.00), su piattaforma Zoom, con la gestione a cura del CSV Brindisi – Lecce, che promuove e sostiene i costi del convegno, ideato e promosso dall’Associazione “Centro Studi Il Segno Mediterraneo”.

E’ prevista la partecipazione di relatori esperti nel campo della sottrazione internazionale dei minori, del Procuratore della Repubblica di Brindisi e del Sottosegretario agli esteri on. Marina Sereni.

Il Segno Mediterraneo – Odv – di Brindisi

Convegno on line su piattaforma zoom

La sottrazione minorile internazionale

Brindisi 16 Marzo 2021 ORE 16.00 – 18.00

Presentazione:

dott. Stasi Giovanni Presidente Il segno mediterraneo odv

Saluti:

dott. Spedicato Rino Csv Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento

Dott. Antonio De Donno Procuratore della Repubblica di Brindisi

Interventi:

Dottoressa Marinella Colombo Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus – Membro dell’Associazione Enfants otages

“Il giudice, la politica e la sottrazione internazionale di minore”

ssa Elvira D’Alò – pedagogista clinico

“Il minore sottratto: le possibili compromissioni affettivo – emotivo – relazionali”

ssa Marina Sereni Sottosegretario Esteri

“Il ruolo del Ministero degli Esteri nei casi dei bambini italiani all’estero”

Testimonianze:

Giovanni Bocci – genitore

– genitore Ivan Marino – genitore

Modera ed introduce:

Avvocato Simonetta de Carlo Presidente di Camera Minorile Brindisi