E’ stato pubblicato il secondo volume “Pagine di storia brindisina “2” (Brigata Amatori Storia Ed Arte Brindisi) di Gianfranco Perri. L’appassionato studioso e scrittore brindisino è da sempre interessato alla cultura locale.

Ha scritto diversi libri dedicati alla città di Brindisi, interessanti e seguiti articoli sul quotidiano “Senzacolonne” e sul settimanale “Il 7 Magazine”.

Dal 2013 cura il Blog “Via da Brindisi” sul giornale online “Senza Colonne News”. Nel nuovo volume “Pagine di storia brindisina “2”, Gianfranco Perri narra la memoria, spesso dimenticata, di una città ricca di storia, arte e di eventi memorabili. Con dovizia di particolari e amore viscerale, racconta quanto accadde nel generale contesto cittadino e sociopolitico in tremila anni di storia. Le pagine sono ricchissime di riferimenti e fatti, scritte da “un uomo che continua a girare il mondo e che dal mondo desidera ancora raccontare la sua città. Ma so che la mente e il cuore di Gianfranco sono sempre qui, a Brindisi”, scrive Gianmarco Di Napoli nella bella prefazione.

Leggere il nuovo libro di Gianfranco Perri significa immergersi in fatti piccoli e grandi che hanno segnato il destino della città di Brindisi. Un recupero di una storia plurimillenaria, interessantissima ed avvincente, troppo spesso trascurata e a molti poco conosciuta.



Scrive l’autore nella presentazione del libro: “L’importanza e l’indispensabilità della memoria storica di una comunità, come di una singola persona o di un’intera popolazione dovrebbe essere un concetto assolutamente acquisito, un qualcosa di scontato che infatti in tante altre latitudini e in tante altre città vicine o lontane, hanno da tempo fatto proprio e hanno da tempo virtuosamente e profondamente radicato nel loro sentire. E’ ormai giunto il momento di richiamare l’attenzione sul rischio che si possa finire con il perdere del tutto e irrimediabilmente la memoria storica della città”.

Aggiunge Gianfranco Perri: “Sarà mai possibile nelle scuole brindisine poter studiare un pochino di storia di Brindisi? E sarà mai possibile poter corredare luoghi e strutture storiche di adeguati e opportunamente vistosi cartelli evocativi? Non sarebbe interessante originale e utile poter affiggere sotto alcuni delle nuove targhe stradali e le corrispondenti, originali denominazioni?”. Gianfranco Perri ci lascia un nuovo testamento, ci obbliga a rispondere alle sue domande e a confrontarci con il presente e la memoria di una città che non può essere dimenticata o passare inosservata. I suoi testi narrativi sono squarci di vera poesia, un’esposizione importante, una lettura consigliata, proiettata anche al futuro, a cui spetterà l’onere di non disperdere forse gli ultimi veri frammenti di storia cittadina.

“Brindisi rinasce dal dialogo intimo e profondo tra passato e presente guardando al futuro possibile” (Giancarlo Sacrestano – Io Clandestino). “Pagine di storia brindisina “2” è disponibile sulla piattaforma Amazon e presso la Mondadori Bookstore Brindisi.

MARCO GRECO