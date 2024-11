“La violenza di genere: i luoghi dell’ascolto. Il viaggio verso il cambiamento resiliente e la rete di supporto” è il tema dell’evento in programma il 26 novembre nel castello di Ceglie Messapica, dalle 15.30. Interverranno per i saluti il sindaco Angelo Palmisano e il direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl, Alessandro Saponaro.

Modera l’incontro la psichiatra Anna Manzari, del Centro di salute mentale del Distretto sociosanitario 3 – diretto da Gabriele Argentieri – che ha organizzato l’evento con l’assistente sociale del Csm Maria Teresa Miale, in collaborazione con il Comune.

Dopo la lettura di alcune riflessioni sul tema elaborate dai ragazzi del laboratorio creativo del Csm e la presentazione del Primo rapporto sul Gender equity, della Commissione pari opportunità del Comune di Ceglie Messapica, in programma le relazioni. Interverranno la psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Florenza Prete, l’assistente sociale Andrea Illuzzi, coordinatrice del Centro antiviolenza, Ambito BR 3, e lo psicologo-psicoterapeuta Roberto Comunale, del Centro Uomini Autori di Violenza.

Seguiranno il monologo “Il letto sospeso”, scritto da Anna Manzari e interpretato da Emilia Pulito, gli interventi delle psicologhe esperte in psicoterapia sistemico-relazionale Ivana Romanello e Vincenza Alessandra Lomartire e della psichiatra e psicoterapeuta EMDR Lucia Longo, in servizio nel Csm del Distretto.

Concluderà l’evento l’esibizione del gruppo del laboratorio musicale attivo nel Centro.

