L’indirizzo del Liceo Coreutico dell’“Epifanio Ferdinando” di Mesagne presenta, a partire da sabato 23 ottobre, Laboratori Orientanti, un percorso di lezioni di Tecnica della Danza classica e della Danza contemporanea per le Scuole di Danza che aderiscono all’accordo “DANZA, CULTURA e TERRITORI”.

Il presente accordo ha lo scopo di promuovere sul territorio la pratica coreutica come strumento di crescita degli studenti mediante iniziative, anche didattiche, congiunte e finalizzate allo sviluppo dell’educazione coreutica sul territorio e alla attuazione di eventi e manifestazioni diffuse.

Gli appuntamenti saranno: 23 ottobre, 13 novembre, 27 novembre, 12 dicembre, 22 gennaio, 23 gennaio, 29 gennaio.

Ringraziamo le Scuole di danza che hanno aderito all’accordo per l’anno scolastico 2021/2022: Arte in Movimento (Oria), Centro Studi Danza Koros (Taranto), Icos Sporting Club danza (Francavilla Fontana), Life Core Fit (Francavilla Fontana), Maison du Ballet (Ostuni), Scuola di danza “Tonia Bellanova” (Ceglie Messapica), “Bellart” (Mesagne), Accademia delle Danze (Brindisi), Art Move (Ceglie Messapica), Studio Danza (Francavilla Fontana), Studio 1 (Taranto), Petits Pas (Mesagne), Centro Danza Brindisi (Brindisi), Planet Gym 2004 (Latiano), Body & Soul Silfide (San Michele Salentino), Centro Studi Arte Danza (San Michele Salentino), J-Lò Centro Studi Arte & Danza (Cisternino), Dance for you Accademy (Cellino San Marco).

Referente dell’iniziativa la prof.ssa Claudia Cirillo.

338 739 3113, claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it;