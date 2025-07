Il Comune di Carovigno, assessorato ai servizi sociali, diretto dall’assessore Luigi Orlandini informa che la Regione Puglia mette a disposizione contributi per l’acquisto di libri per il prossimo anno scolastico.

Sono destinatari del beneficio le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado (ex medie e ex superiori).

Possono presentare istanza di accesso al beneficio per l’a.s. 2025/2026 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un ISEE attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli. L’ISEE richiesto è quello oridinario.

L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line dal sito “STUDIO IN PUGLIA” (https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/) o attraverso caf e patronati, a partire da oggi fino alle ore 12 del 4 agosto 2025 e dalle ore 12 dell’8 settembre alle ore 12 del 19 settembre 2025.