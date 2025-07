Proseguono senza sosta le ricerche di Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa ieri nella zona di Carovigno, nel Brindisino. Di lei non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Mariia faceva parte di un gruppo di giovani impegnati in uno stage formativo presso alcune strutture alberghiere del litorale, legato ai suoi studi universitari a Bratislava.

La ragazza si trovava nel villaggio turistico Meditur di Carovigno quando si è allontanata, senza più fare ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i responsabili della struttura, che hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. Da quel momento è scattata una massiccia operazione di ricerca via terra e via mare, con l’impiego di droni, cani molecolari e decine di volontari.

Alle attività partecipano la Croce Rossa, il Coordinamento delle associazioni di protezione civile della provincia di Brindisi, e i mezzi nautici della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla.

Intanto, la prefettura di Brindisi – che ha diffuso le generalità della ragazza – ha convocato per domani un vertice per fare il punto sulle operazioni e sugli sviluppi investigativi. I genitori di Mariia, residenti in Ucraina, sono stati informati e vengono costantemente aggiornati tramite i canali diplomatici.

Ogni ora che passa accresce la preoccupazione. Chiunque abbia visto Mariia o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri di Carovigno al numero 0831 991010.