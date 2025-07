Si terrà il 10 luglio la Tavola Rotonda “Inserimento Abitativo dei beneficiari Sai – Sfide e strategie”, dalle ore 17.30 al Castello Imperiali di Francavilla Fontana. L’evento, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è un buon momento per dare voce a storie spesso inascoltate. Storie di persone costrette a lasciare il loro paese, affrontando viaggi difficili con una sola certezza: quella di cercare un futuro migliore.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Melograno, che da oltre 10 anni gestisce centri SAI (Servizio Accoglienza e Integrazione), dopo aver lavorato per molto tempo su integrazione e accoglienza con uno scambio continuo di crescita sul territorio, vuole lanciare un’ulteriore sfida: l’inclusione abitativa, coinvolgendo la rete territoriale.

Durante la Tavola Rotonda si affronteranno le principali sfide e strategie legate alle politiche abitative per i rifugiati, analizzando casi reali, ascoltando testimonianze e proponendo strumenti concreti per un’inclusione sostenibile. L’obiettivo è dare risposta a: “Come trasformare l’accoglienza in inclusione”.





In questa giornata simbolica, anche il territorio di Francavilla Fontana vuole accendere i riflettori sui diritti, i bisogni e i sogni dei rifugiati per mobilitare non solo la volontà politica ma anche ogni singola persona a contribuire alla loro inclusione, partendo dal piccolo in una riflessione collettiva e costruire un modello di società più inclusiva.

A moderare l’incontro Giovanni Cannalire, Direttore Responsabile Radio Antenna Sud.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale, con rinfresco offerto dal progetto SAI di Francavilla Fontana (BR) e l’accompagnamento musicale del gruppo Alma Qibla. Un gruppo nato dall’incontro di due musicisti legati dalla ricerca interiore e dall’identità mediterranea. Alma Qibla fonde strumenti acustici tradizionali – come l’oud, il rabab e il tamburreddu – in un linguaggio nuovo, il nome stesso evoca la profondità del progetto: Alma, “anima”, e Qibla, “direzione sacra” .

L’invito è di avvicinarsi a questi temi, conoscere le realtà attive sul territorio e lasciarsi coinvolgere da storie vere, che arricchiscono il tessuto sociale e umano della nostra comunità.

Seguiranno altri appuntamenti della cooperativa:

– 19 luglio – evento a Latiano

– 20 luglio – evento a Torre Santa Susanna

“La cultura dell’integrazione è rendere normale domani quel che ieri era impossibile”

– Marco Paolini

Per maggiori info

ilmelograno.ufficio@gmail.com

3385477228



Facebook

Instagram