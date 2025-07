È atteso per domenica 13 luglio un grande concerto dell’Orchestra Popolare Taricata, all’interno del ricco programma predisposto dal Comitato per la Festa Patronale di San Vito dei Normanni (10-14 luglio).

Saranno il ritmo, la melodia e le impetuose danze della Taricata, gruppo di pizziche e canti popolari da 48 anni, a riunire tutti in piazza Leonardo Leo a partire dalle ore 21.30. Tra brani nuovi e pietre miliari dell’ antico repertorio, non mancheranno le emozioni in un intreccio di tradizione e necessità attuali ancora sensibili al potere benefico di questi suoni.

Nel furore dei danzatori, nella loro gestualità cadenzata, nei ritornelli e nel battere del tamburello ci si perde e ci si ritrova: Taricata, che significa radice feconda, nei suoi concerti, rende palpabile il legame profondo tra la cultura di ieri e quella di oggi, tra la sua musica e la terra a cui appartiene, fatta di ulivi sinuosi, di fatica e voglia di riscatto, di orgoglio identitario ritrovato e di impegno a vivere bene insieme.

L’orchestra popolare, diretta dal maestro Mario Ancora, porta in sé tracce profonde dell’impegno di Lorenzo Caiolo, scomparso sette anni fa, “artigiano di pace” e responsabile culturale del gruppo per oltre quarant’anni. Tanto egli si è speso per la valorizzazione della tradizione, ritenendo quest’ultima tassello fondamentale nella costruzione di un futuro che ha nella propria identità culturale le sue solide fondamenta.

Preziosi ospiti della serata saranno i danzatori Massimo Ardillo e Vitalba Tamborrino. A condurre la giornalista Silvia Di Dio.

Gli altri componenti: Mario Leo, Silvana Gagliani, Gina Ancora, Ciccio Salonna, Stefania Ancora, Fabio Di Viesto, Daniel Bulgaru, Andrea Platania, Giuseppe Di Lauro, Francesco Massaro.

Si canta, si balla, si celebra la storia: l’invito a partecipare numerosi è rivolto a tutti per rendere la festa patronale un reale momento di condivisione all’insegna della musica e del rispetto della nostra preziosa, e unica!, tradizione popolare.