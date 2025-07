Quattro concerti ad ingresso libero e gratuito dedicati agli amanti della musica jazz impreziosiranno il cartellone di eventi estivi della Città di Fasano. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Jazz Friends guidata dal trombettista fasanese Mino Lacirignola, dopo il grande successo riscosso dalla Settimana Internazionale del Jazz 2025 e in particolare dalla tappa fasanese dello scorso maggio nella splendida cornice di Piazza Mercato Vecchio.



Di seguito il programma della rassegna:



DOMENICA 13 LUGLIO | ore 20.30

CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO

“DIXIE HÉRITAGE”, concerto dedicato all’hot jazz, il jazz delle origini, il dixieland



VENERDÌ 1° AGOSTO | ore 20.30

MOLO DI LEVANTE, SAVELLETRI

“SWING ITALIANO”, concerto dedicato agli anni 30/40/50



DOMENICA 17 AGOSTO | ore 19.00

PIAZZALE CHIESA SACRO CUORE DI GESÙ DI TORRE CANNE

Concerto “LA POETICA DELLA CANZONE ITALIANA E IL JAZZ”, un viaggio attraverso le canzoni italiane di maggior successo



MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

CASINA MUNICIPALE, SELVA DI FASANO | ore 20.30

ITRIA JAZZ ORCHESTRA in concerto



L’intero programma di eventi estivi “WOW! Fasano 2025” è consultabile su www.comune.fasano.br.it e www.terredifasano.it, oltre che sui canali social ufficiali della Città di Fasano. Questo progetto è frutto della collaborazione tra vari enti pubblici e privati, associazioni, comitati e cittadini, che, in sinergia con l’amministrazione comunale, contribuiscono ogni anno a rendere l’estate di Fasano ricca di eventi di qualità.



Il programma è finanziato grazie ai fondi derivanti dall’imposta di soggiorno applicata ai turisti che soggiornano nelle Terre di Fasano e che, assieme ai cittadini fasanesi e dei territori limitrofi, saranno i destinatari della ricca offerta culturale e di intrattenimento promossa dal Comune di Fasano.

Fasano, 05 luglio 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano