Anna Simeone è una poetessa di Carovigno dove ha vissuto fino al 1986. Genovese di adozione, ha studiato presso Bioclimatologia all’Università di Milano. Naturopata, si è specializzata in Psicosomatica e Bioenergetica presso la scuola RIZA.

Ha studiato recitazione a Genova e vanta diverse esperienze teatrali e cinematografiche. Anna Simeone ha pubblicato una raccolta di poesie “Fiori e Parole” i cui versi, alcuni brevi e intensi esprimono pensieri, emozioni e sentimenti.

Le parole disegnano lo scenario di cui si è protagonisti, i fiori aprono alla scoperta dei colori e dei luoghi. La scrittura sincera e poetica di Anna Simeone racchiude la bellezza dell’arte tra le pagine bianche e i fiori colorati. In questa raccolta di “Fiori e Parole c’è molta intimità, ispirazione, riflessione, un modo di raccontare le proprie emozioni con più di cinquanta componimenti in versi.

L’anima di questo volume raccoglie frammenti e sensazioni che portano alla luce una sensibilità creativa attraverso le parole e la natura, i fiori, come specchio e metafora dell’interiorità umana.

La copertina pura e sognante offre l’atmosfera di questa bella e convincente opera editoriale.

Mercoledi 9 luglio alle ore 19.00 Anna Simeone con gli interventi di Marco Greco e Luigi Cesaria, presenterà il libro “Fiori e Parole” presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di San Vito dei Normanni.

L’evento è inserito nel calendario D’Estate@SanVito a cura dell’Amm.ne Comunale.

MARCO GRECO

Oggi mi manchi

“Oggi la vita mi disegna nel cuore della Puglia:

Come un soffio si porta via con il vento la mia bellezza…

L’infinito mare inonda la mia vista nel tempo che mi rimane per scoprirti meglio, e per sentirti nella mia immagine di te o mia Puglia.

E dove la mia bellezza porta ormai i segni di te” (Anna Simeone)