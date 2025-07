Grande partecipazione dei Mesagnesi alla donazione di sangue promossa dal Comitato Feste Patronali di Mesagne e l’AVIS di Mesagne. Una domenica che si è trasformata in una vera e propria festa del cuore. Ieri, nella splendida cornice della Villa Comunale di Mesagne, in occasione dell’inizio della Novena in preparazione alla Festa Patronale in onore della Madonna del Carmine, l’AVIS e il Comitato Feste Patronali, hanno promosso una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue.

Nonostante il caldo afoso, i mesagnesi hanno risposto con entusiasmo e generosità, accorrendo numerosi per compiere un gesto semplice ma essenziale, che salva vite e unisce la comunità. Una dimostrazione concreta di solidarietà, amore per il prossimo e attaccamento alle proprie radici.

In un tempo in cui il bisogno di sangue è sempre più urgente, questo gesto ha assunto un valore ancora più profondo: donare in onore della Protettrice di Mesagne è stato un atto di fede e speranza, un modo per trasformare la devozione in un aiuto concreto per chi soffre.

Il risultato è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

L’iniziativa ha saputo unire la solidarietà verso il prossimo con le nostre secolari tradizioni culturali e religiose, regalando alla città una domenica indimenticabile, fatta di sorrisi, generosità e senso di comunità.

Un grazie speciale va a tutti i parroci di Mesagne, che con il loro prezioso supporto spirituale e la loro sensibilità pastorale hanno contribuito a diffondere il messaggio di solidarietà, promuovendo questa iniziativa come espressione viva della fede cristiana e dell’amore per il prossimo.

Il Comitato Feste Patronali e l’AVIS di Mesagne ringraziano di cuore tutti i donatori, i volontari, le parrocchie e quanti hanno reso possibile questa giornata. Mesagne ha dimostrato, ancora una volta, di avere un’anima grande: la vera festa è quella che nasce dal cuore e si fa dono. Mesagne c’è. E quando si tratta di amore per la vita, c’è sempre.

Avis Mesagne e Comitato Feste Patronali Mesagne