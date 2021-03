Continua il confronto con i Comuni dell’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, che oggi ha incontrato la sindaca di San Vito dei Normanni Silvana Errico assieme al consigliere comunale del M5S Marco Ruggiero e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’assessora comunale al Welfare Isabella Lettori e il dirigente del settore servizi sociali Costantino del Citerna accompagnata dai consiglieri comunali del M5S di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Le Grazie e dall’ex consigliere regionale Gianluca Bozzetti.

“Dal primo giorno di lavoro in assessorato – dichiara Barone – ho parlato dell’importanza dell’ascolto dei territori, per questo ho immediatamente iniziato il confronto con gli operatori sociali e le amministrazioni comunali, in modo da capire quali sono le criticità degli Ambiti e provare a risolverle insieme. Si tratta della prima fase del percorso che porterà alla redazione del nuovo piano regionale delle politiche sociali, in cui ci saranno la programmazione triennale e gli obiettivi strategici che il welfare deve raggiungere. La situazione dell’Ambito territoriale di Brindisi, di cui fa parte anche San Vito dei Normanni, presenta problemi come la mancanza dei bilanci e delle rendicontazioni del 2019 e del 2020, per cui faremo i dovuti approfondimenti con gli uffici regionali per capire come intervenire, in modo da garantire ai cittadini i servizi essenziali. Abbiamo incontrato anche le sigle sindacali con il quale abbiamo discusso anche della crisi occupazionale del territorio e della fase di transizione economica e sociale che sta attraversando la città e dell’importanza delle politiche sociali in questa fase. Tornerò presto nella provincia di Brindisi per incontrare anche i Comuni degli altri Ambiti territoriali, in modo da avere un quadro completo della situazione e poter lavorare in sinergia, perché solo così possiamo davvero andare incontro alle esigenze dei cittadini”.

MoVimento 5 Stelle Brindisi