Il centro cittadino di Brindisi, come è noto, è interessato da settimane da lavori sulla sede stradale riguardanti le condotte elettriche ed un articolato e condiviso programma di potenziamento della rete da parte dell’Enel. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di restituire nel più breve tempo possibile alla libera fruizione dei cittadini l’intera rete stradale del centro urbano.

In questa ottica, stamattina l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha incontrato il responsabile di cantiere della ditta Montel che sta eseguendo questi lavori, con particolare riferimento a piazza Matteotti, via Santi e via Casimiro.

L’Assessore Elmo ha ottenuto precise garanzie dall’impresa circa la conclusione dell’intervento nelle strade e nella piazza indicate entro martedì 26 novembre.

Va ricordato, in ogni caso, che – così come stabilito dall’Amministrazione Comunale – tutti i lavori stradali in corso nel centro di Brindisi dovranno essere conclusi entro il prossimo 5 dicembre per poi riprendere dopo il 6 gennaio 2025. “In questo modo – afferma l’Ass. Elmo – consentiremo a commercianti e cittadini di non avere intralci durante il periodo natalizio”.

A Palazzo di Città sono giunte numerose segnalazioni circa un intervento stradale dell’Enel in via Appia, all’altezza del civico 261. In sostanza, l’Enel avrebbe praticato una buca nel tappeto di asfalto appena rifatto dalla stessa società. L’ufficio tecnico comunale ha ricevuto informazioni su tale intervento dopo che lo stesso era già stato effettuato. “Abbiamo chiesto ed ottenuto immediati chiarimenti da parte dell’Enel – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – Si è verificato un guasto improvviso ed imprevedibile sulla rete di media tensione in esercizio e questo rischiava di provocare gravi disservizi a migliaia di famiglie di Brindisi. Da qui la decisione di Enel di intervenire immediatamente. Ovviamente, la ditta incaricata dalla società elettrica provvederà al ripristino totale della carreggiata con il rifacimento del tappeto di bitume”.