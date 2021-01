L’Associazione “IL CURRO” di Brindisi ha aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa da uno dei suoi Soci Onorari, il dott. Angelo Guarini, direttore di Confindustria Brindisi il quale ha trovato in Confesercenti Brindisi un valido alleato per favorire nel periodo post-Covid il rilancio del settore spettacoli live e dj set, attraverso valide idee ed azioni comuni.

L’Associazione “IL CURRO” fortemente voluta dai suoi fondatori, Umberto de Vitti presidente, Stefania Guadalupi vicepresidente e Michele de Vitti tesoriere, è un’associazione di promozione sociale nata nel 2015 che ha scelto come simbolo questo antico giocattolo per sottolineare il suo continuo movimento. Convinzione de “IL CURRO” è che ognuno possieda potenzialità che con attività di formazione e di promozione, possano svilupparsi e migliorare la vita individuale e sociale di ognuno di noi, muovendosi su tutto quello che è cultura, sostenendo l’individuo in ogni sua manifestazione con gli altri, con l’ambiente e con sé stesso. Uno dei motti caratterizzanti l’attività de “IL CURRO” è che siamo circondati da tanta bellezza la quale, con le giuste iniziative e con le giuste sintonie, può essere apprezzata e fruita da tutti.

Uno dei Soci Onorari de “IL CURRO” è il dottor Angelo Guarini, che da musicista e da appassionato cultore di musica si è mosso instancabilmente alla ricerca di modalità che possano favorire questa nobilissima arte, e non solo, in un periodo critico che ha messo in ginocchio soprattutto il settore dello spettacolo. Il dott. Guarini è stato intervistato da varie testate giornalistiche ed ha fornito un’analisi attenta di quello che la contingenza sta causando a chi si occupa di intrattenere il pubblico con la sua arte. Il dott. Guarini non si è limitato a dare solo dei risultati di uno studio diligente e preciso ma ha anche offerto una linea guida su come ovviare alle difficoltà che tali attività stanno soffrendo.

“IL CURRO”, a supporto dell’iniziativa del dott. Guarini, si prefigge di contribuire fattivamente con progetti e idee pertinenti alla rinascita del settore spettacoli live e dj set ed a tutto ciò che ne è correlato affinché, non appena sarà possibile, si potrà ripartire nel migliore dei modi possibili.

Comunicato stampa – Associazione “IL CURRO”