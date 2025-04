Ai sensi e per gli effetti della legge sulla stampa riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota di SNAM con riferimento alle notizie emerse negli ultimi giorni relativamente al progetto del gasdotto Matagiola – Masseria Manampola.

“A differenza di come titola l’articolo, il Mase non ha bocciato il progetto del gasdotto in questione. A esprimersi è stata semmai la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali (CTVA) della Regione Puglia, con un giudizio non favorevole limitato ad alcune delle integrazioni fornite da Snam. Quanto agli studi sulla qualità dell’aria, peraltro, la CTVA ha ritenuto soddisfacenti le integrazioni fornite da Snam. Ugualmente soddisfacenti sono risultate, per la CTVA, le integrazioni VINCA (per interferenza indiretta con siti Natura 2000). Rispetto invece all’analisi costi-benefici, contestata nel parere della CTVA regionale, Snam tiene a precisare che la stessa, così come l’ipotesi Zero, è stata elaborata seguendo la metodologia condivisa con ARERA e applicata, ove pertinente, a tutti gli investimenti di Snam. L’azienda intende inoltre rilevare come il metodo di calcolo degli impatti ambientali corrisponda a quello impiegato con esito positivo in tutti i procedimenti ambientali precedenti.”