Tenute Lu spada si appresta ad organizzare come ogni anno, tra le sue vigne e negli spazi verdi aziendali, gli incontri dei suoi vini con attivitàà culturali, ri/creative,musicali ed enogastronomiche anche per consolidare il rapporto della città con la sua campagna, con i suoi paesaggi rurali, le sue produzioni agricole e soprattutto con i suoi vini.

Far conoscere e apprezzare le caratteristiche, il gusto, gli aromi del vino di Brindisi con l’obiettivo di riproporre, in maniera innovativa, il piacere della scoperta enogastronomica nel e del territorio.

I vigneti, dall’essere semplici luoghi produttivi, diventano così, per molti, turisti e appassionati, un cuore pulsante di un’esperienza da vivere.

Si inizia venerdì 21 alle ore 19.30 con

LIBRI IN VIGNA

ENOTURISMO 4.0”

Incontro con l’autore sen.Dario Stefàno.

Partecipano Pino Marchionna sindaco di Brindisi,Giuseppe Coppola di Cantina Coppola 1489 Gallipoli, Pierangelo Argentieri presidente di Federalberghi, Romina Leopardi responsabile marketing di Tenute Rubino, Carmine Dipietrangelo, amministratore di tenute Lu spada.

Il manuale “Enoturismo 4.0”, scritto da Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini con il contributo di diverse associazioni di settore, offre una panoramica completa del comparto, con dati statistici, analisi delle tendenze e suggerimenti pratici per le cantine e gli enti turistici. È un testo utile non solo per le cantine ma anche per la promozione turistica dei territori a vocazione vitivinicola.

Seguirà una degustazione dei vini bianchi di Tenute Lu Spada

Venerdì 21 ore 19.30

Tenute Lu Spada

Strada comunale per lo Spada

E’gradita la prenotazione con whatsapp (tel.393 8263651)

SOC.AGRICOLA A.R.L. TENUTA LU SPADA