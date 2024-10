Il progetto avviato dall’amministrazione guidata da Massimo Lanzilotti nel 2020 sta finalmente prendendo vita, con la realizzazione del nuovo Stadio Comunale di Carovigno. L’assessore allo sport, Luigi Orlandini, insieme all’amministrazione comunale, ha seguito i lavori con dedizione, garantendo la realizzazione di un impianto moderno e sicuro per la comunità.

“Siamo entusiasti di quello che stiamo vedendo in questi giorni,” affermano il sindaco Lanzilotti e l’assessore Orlandini. “Grazie a questo progetto, fortemente voluto e perseguito dalla nostra prima e seconda amministrazione, stiamo realizzando uno stadio che risponde alle esigenze dei cittadini e promuove l’attività sportiva sul nostro territorio.”

L’impianto è stato concepito con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sicuro e all’avanguardia per tutti gli sportivi locali, ma anche per ospitare eventi di rilievo nel panorama sportivo regionale. “Lo avevamo promesso a Carovigno e lo abbiamo realizzato”, concludono i due amministratori, “è per noi un sogno che si avvera.”

Lo Stadio Comunale di Carovigno rappresenta un passo importante per lo sviluppo dello sport nella città e una promessa mantenuta, destinata a lasciare un segno positivo nel futuro della comunità locale.