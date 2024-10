Il rito del Silent Reading Party, arrivato lo scorso 26 agosto anche a Brindisi, per la prima volta presso il Mediaporto, è un fenomeno nato negli Stati Uniti pochi anni fa: si leggono libri in rigoroso silenzio, lontani dal traffico cittadino, senza distrazioni come gli smartphone o altri dispositivi digitali; dei veri e propri “incontri letterari” ai quali prendere parte.

Il Silent Reading Party si è rapidamente trasformato in un rito collettivo, dove gli amanti della lettura si incontrano. La lettura diventa così un atto corale capace di offrire un’esperienza semplice ma potente di lettura condivisa, all’interno di uno spazio che ha la possibilità di “essere vissuto”, di modificare la sua destinazione e di poter essere allo stesso tempo “intimo e collettivo”.

Lunedì 28 ottobre 2024, a partire dalle ore 18.30, presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Quartiere Paradiso, si terrà il Silent Reading Party: i partecipanti potranno portare il libro che stanno leggendo o prenderne uno in prestito dal piccolo Spazio Lettura del CAG, portare una coperta o una sdraio se lo desiderano.

Gli operatori del CAG allestiranno un ambiente accogliente nella mansarda, si potranno degustare biscotti ed una tisana e alla fine vi sarà una piccola sorpresa culinaria dal “sapore” autunnale.

Anche questo piccolo evento s’innesta nel sogno culturale del CAG, un Bene Confiscato del Comune di Brindisi: far cultura insieme, far circolare idee, dibattere sui temi di attualità, per rimettere al centro la periferia urbana di Brindisi dove solitudine e incertezza per il futuro rischiano di disperdere il valore della comunità e della solidarietà, soprattutto per le nuove generazioni.

Tra pochi mesi si proverà a dare vita ad un piccolo spazio di lettura all’interno del CAG dove i libri, ma non solo, saranno protagonisti di percorsi educativi ed eventi.

Il Silent Reading Party è un evento gratuito organizzato dalla Cooperativa Sociale Amani, in collaborazione con il Festival delle Letture in Movimento – Brindisi Legge, il Mediaporto, la rete delle Case di Quartiere di Brindisi, la Libreria Pupilla, CurioSementi e il Comitato Frazione di Tuturano

Segreteria Amministrativa: Amani Coop. Sociale

Email: amanibrindisi@gmail.com