I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: “A disposizione fino a 120 mila euro di finanziamenti. Il Comune non si lasci sfuggire questa opportunità”

Brindisi, 14 dicembre 2020 – “Il Comune di Brindisi partecipi all’avviso pubblico ‘Fermenti in Comune’ per realizzare progetti in favore dei giovani della nostra città”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi, Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie. “Negli scorsi giorni – continuano – l’ANCI ha pubblicato un bando che, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale, dà l’opportunità ai Comuni di intercettare dei finanziamenti per sviluppare progetti a vantaggio dei giovani. Nello specifico, le attività da realizzare possono muoversi lungo cinque direttrici principali: l’uguaglianza di genere; l’inclusione e la partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute. Inoltre, i progetti dovranno anche tener conto delle specificità territoriali e potranno essere inseriti nel contesto della città in cui si svolgeranno. Il Comune di Brindisi, in caso di esito positivo, potrà avere accesso ad un finanziamento fino a 120 mila euro. Un’altra opportunità, dopo quella di ‘Educare in Comune’, offerta dallo Stato e che non possiamo lasciarci sfuggire. Dobbiamo farlo per i giovani della nostra città e per il futuro della comunità” concludono.

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/fermenti-in-comune.aspx

Per l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle):

I giovani protagonisti per il rilancio dei territori: è questo lo spirito che caratterizza il bando “Fermenti in Comune” che mette a disposizione fino a 200 mila euro per le amministrazioni locali. I Comuni hanno tempo fino al 18 gennaio 2021 per presentare le proprie candidature. «E’ necessario presentare progetti che sappiano dare rispose ai bisogni reali delle popolazioni giovanili presenti in ogni comunità. Si tratta, infatti- spiega l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) di un avviso pubblico che nasce da un accordo stipulato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anci. Ed è un’ulteriore opportunità per dare voce alle nuove generazioni, soprattutto in un contesto storico come questo, in cui il loro futuro può apparire sempre più incerto e insicuro». Le sfide individuate da “Fermenti in Comune”, nell’ambito delle quali saranno finanziate più di 50 progettualità comunali, sono: uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute.

Possono partecipare tutti i comuni italiani, con importi massimi finanziabili, che variano in base al numero di abitanti, dai 60 mila a 200 mila euro. «Si tratta di risorse destinate a tutelare un patrimonio, quello delle nuove generazioni, di cui questo Paese, e soprattutto il Mezzogiorno D’Italia, ne hanno reale bisogno. Invito -conclude l’on. Valentina Palmisano- le amministrazioni a presentare progetti che possano raccogliere i reali bisogni giovanili in ogni singola realtà ed avanzare candidature per ottenere i finanziamenti. Risorse, così, in grado di giovare all’intero territorio».