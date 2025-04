Quando la prima luce ha accarezzato i campi del Centro Ippico Acqua2O, lunedì 21 aprile, la natura si è svegliata con dolcezza. Il canto degli uccelli, il ronzio delle api e lo scalpiccio dei cavalli hanno dato il benvenuto a una giornata che prometteva meraviglia. Poco dopo, il silenzio del mattino ha lasciato spazio all’energia dei preparativi: i membri della famiglia Ostuni, insieme ad alcuni ragazzi del progetto Linfa, hanno iniziato a sistemare sedie, tavoli e accoglienza. Tutto doveva essere perfetto per la grande festa.

La Festa di Primavera 2025 è stata un successo autentico. Una festa dell’uomo e della natura, una celebrazione fatta di sorrisi, sguardi, mani operose, profumi di legno e miele, nitriti di cavalli, musica, giochi e condivisione.

Nel cuore del centro ippico, il brusio del mattino è diventato ritmo: cavalli da preparare, staccionate da lucidare, sellerie da sistemare. I bambini si sono messi in fila per provare l’emozione di salire in sella, guidati da istruttori e giovani cavallerizzi innamorati di questo mondo. I volontari hanno sistemato lo spazio per gli stand gastronomici, mentre i ragazzi del progetto Linfa organizzavano i punti di accoglienza e le esposizioni dei prodotti realizzati nel loro percorso formativo.

Dopo le dieci, la natura ha lasciato spazio ai suoni della festa. Le famiglie sono arrivate numerose. I bambini correvano tra i paddock, curiosi di conoscere i cavalli e le api. In molti si sono fermati davanti ai banchi del miele, ascoltando le storie di riscatto e lavoro raccontate dai giovani apicoltori. Le note del dj hanno iniziato a diffondersi nell’aria, accompagnando la giornata fino al primo pomeriggio. Il momento più atteso è stato il Palio dell’Anello. La pista si è trasformata in un’arena. Due concorrenti per volta, l’uno di fronte all’altro, hanno galoppato lungo due percorsi paralleli cercando di infilare con la lancia un anello sospeso. Vinceva chi, per primo, riusciva a centrare l’obiettivo. Cavallerizzi e cavallerizze di tutte le età, dai bambini ai senjor, hanno regalato emozioni e applausi. Un’atmosfera sospesa tra gioco, fiaba e sport, sotto il cielo terso della primavera salentina. Una pioggia di scatti, video e selfie ha immortalato ogni attimo.

Nel tardo pomeriggio, mentre il sole calava dietro i campi, l’aria si è fatta più lenta. Le famiglie hanno iniziato a salutare, i bambini stringevano vasetti di miele tra le mani, e qualche adulto portava via piccoli oggetti in legno costruiti dai ragazzi. Sui volti di tutti, la soddisfazione di una giornata riuscita.

La Festa di Primavera ha raccontato l’anima del progetto Linfa. Ha mostrato come il lavoro, la natura e la fiducia possano cambiare la rotta. Cinque ragazzi oggi lavorano nella Cooperativa Linfa. Sessanta giovani in tre anni hanno trovato una nuova direzione. E tutto questo si è visto, si è toccato, si è vissuto in una giornata che resterà nel cuore di chi c’era.

—-

Il progetto Linfa, acronimo di Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato, nasce nel Salento e rappresenta oggi una delle esperienze più innovative e concrete nel campo del reinserimento sociale e lavorativo dei minori. È stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e in tre anni ha coinvolto circa 60 ragazzi provenienti da percorsi difficili. Alcuni hanno lasciato la scuola, altri hanno vissuto esperienze giudiziarie, ma tutti hanno trovato nel progetto Linfa una seconda possibilità.

Grazie alla formazione in apicoltura, falegnameria, mascalcia, giardinaggio e cura degli animali, i ragazzi imparano un mestiere e riscoprono fiducia in sé stessi. Cinque di loro oggi lavorano stabilmente nella Cooperativa Linfa, una realtà produttiva nata proprio grazie al progetto, che offre un contratto di lavoro e una vera opportunità di cambiamento. La cooperativa produce miele artigianale, oggetti in legno e bomboniere, e rappresenta una storia di riscatto tutta salentina.

Il progetto è coordinato dall’APS Acqua2o, con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni del territorio tra cui Ce.F.A.S., Cooperativa Phoenix, Cooperativa Rinascita, Salento Fun Park, ARCI Brindisi. Una rete che lavora insieme con un unico obiettivo: costruire percorsi educativi e professionali per minori fragili, dando valore alla dignità, all’inclusione e al lavoro.