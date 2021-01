Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Alle 12 di oggi ho disposto un nuovo spargimento di sale sulle principali strade comunali di Laureto, Lamie, Canale di Pirro, Selva e su via delle Giritoie: le previsioni per questa notte indicano infatti possibilità di ghiaccio per temperature molto basse.

Il prossimo bollettino meteorologico era previsto per le 15, ma ho deciso di anticipare per essere sicuro di poter effettuare l’intervento in tempo.

In più, ho chiamato l’Anas per invitare l’ente a compiere lo stesso intervento sulle strade di propria competenza, in particolare sulla S.S. 172dir: i lavori in corso impongono particolare attenzione e prevenzione. Ricordo comunque a tutti di non circolare dalle 22 alle 5, come prescritto dal Governo, e raccomando prudenza e rispetto del Codice della strada e della segnaletica».

Fasano, 26 gennaio 2021

