Fermi fino a domani al porto di Valona perché per il vento forte la nave non può navigare in sicurezza.

È la disavventura dei passeggeri delle navi traghetto di linea che sarebbero dovuti salpare nei giorni del 30 marzo 2022 al 1° aprile 2022 alla volta di Brindisi che a causa delle forti mareggiate dovute allo scirocco sulle coste pugliesi, non sono potute salpare. Di conseguenza, l’unica possibilità è stata attendere che la situazione meteo tornasse alla normalità. Lo evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.