I Carabinieri della di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 60enne del luogo, hanno arrestato il marito 59enne, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, in seguito a un intervento eseguito nella tarda serata di ieri presso l’abitazione familiare, richiesto dalla querelante, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale 2014-2020, messe in atto dal prevenuto.

Nell’occorso, la donna, trasportata presso il pronto soccorso del locale ospedale civile, è stata riscontrata affetta da “trauma cranico facciale, trauma detrattivo/distorsivo polso e mano destra, trauma contusivo lombosacrale toracico posteriore e della spalla sinistra e destra”, attualmente ricoverata in attesa di ulteriori accertamenti, non in pericolo di vita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.