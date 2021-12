Il clima della festa si accende e i più piccoli diventano protagonisti. In arrivo un’invasione gioiosa e colorata di mascotte e personaggi Disney.

Appuntamento con la parata «Street Magic Fantasy» martedì 21 dicembre dalle ore 19 con partenza da piazza Cairoli. Una sfilata festosa dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vero i personaggi dei cartoon preferiti.

«Street Magic Fantasy» si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti, in tutto venticinque tra cui Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Peter Pan e Trilly, che sfileranno e balleranno con la Christmas Street Band in testa, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione per ritrovarsi poi tutti insieme in piazza per scattare i selfie-ricordo.

Grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.

Programma completo di «Un mare di Festività» su https://bit.ly/3GWrkId

