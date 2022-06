Torneo esibizione il 24, 25 e 26 giugno al Pala Summer: tra i partecipanti, la coppia simbolo del Tricolore, Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, e Aris Patiniotis e Oscar Vasquez, fra i primi 150 nel ranking mondiale. Per la celebrity reunion, Stefano Fiore e Stefano Mauri. Il ricavato sarà devoluto agli ospedali pediatrici in Ucraina

Lecce – Tre giorni di sport, divertimento e solidarietà a Lecce con la Mc Donald’s Salento Padel Cup: il torneo esibizione si svolgerà al Pala Summer di Lecce, in piazza Palio, il 24, 25 e 26 giugno (ingresso libero).

Dopo il successo delle prime due edizioni, gli organizzatori Mino Taveri, giornalista sportivo di Mediaset, e il brindisino Francesco Giorgino, hanno confermato la struttura del torneo in tre categorie: donne, uomini e celebrity reunion riservata a personalità sportive note sulla scena nazionale, per lo più ex calciatori di serie A e B.

Fra le donne, spicca la partecipazione di Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, considerate la coppia simbolo del Padel italiano. Nella sezione riservata agli uomini, ci saranno i giocatori Aris Patiniotis e Oscar Vazquez Fernandez, attualmente fra i primi 150 del ranking World Padel Tour.

Per la celebrity reunion, scenderanno in campo – tra gli altri – gli ex calciatori Stefano Mauri, Stefano Fiore, Nicola Legrottaglie e Leonardo Blanchard.

“Saranno tre giorni a tutto padel”, dice Francesco Giorgino. “Sarà l’occasione per divertirsi seguendo in campo professionisti del padel”, prosegue. “Quest’anno abbiamo lanciato una gara di solidarietà pensando alla guerra in Ucraina”, aggiunge. “I fondi ricavati dall’evento saranno destinati agli ospedali pediatrici ucraini”.

L’evento è realizzato con il contributo di Intesa San Paolo, Mc Donald’s, Pezzuto Group Automotive, Padel Experience, Bridgestone e Best Padel.