La Chiazza del Natale, la serie di eventi natalizi organizzati a Tuturano, si arricchisce di un ulteriore appuntamento.

Mercoledì 3 Gennaio, alle ore 18.00, presso la biblioteca Sociale “Enzo Cosma”, Marco Greco e Domenico Saponaro parleranno di “Radio Brindisi on line – Da Mamma Rai alle radio libere”, edizioni Brundisium.net.

L’incontro avrà come tema l’analisi sociale dell’impatto della radio sulla società, con particolare riguardo ai ricordi, alla storia e alle curiosità riguardanti “Radio Life” Tuturano, l’emittente che per più di un decennio ha irradiato musica ed informazione dalla frazione brindisina, rappresentando elemento di aggregazione ed orgoglio per un’intera comunità.

Oltre ai due autori, interverranno Oreste Pinto (edizioni Brundisium.net) e diverse personalità tuturanesi che hanno avuto un ruolo importante nel fenomeno di Radio Life.

Greco e Saponaro sono due pionieri delle radio libere brindisine, ancora in attività sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Dopo la pubblicazione de «La Città Emergente» e «Ho Sognato Robert Johnson», donano con questo libro un altro interessante contributo alla storia (non solo) musicale della città di Brindisi.

Il libro, attraverso testimonianze, interviste e documenti ricostruisce le tappe salienti della nascita e dell’evoluzione delle radio libere, dalle prime esperienze pioneristiche fino alle radio digitali, riaccendendo i fari sulle numerose emittenti che hanno contribuito a plasmare il panorama radiofonico brindisino.

“Radio Brindisi On Air” non solo ripercorre il percorso creativo di tutte le radio libere cittadine, ma racconta anche aneddoti e storie che hanno plasmato il panorama radiofonico locale.