Sul sito istituzionale del Comune di Mesagne è disponibile l’Avviso Pubblico per aderire al “Patto locale per la lettura della città di Mesagne”.

Il Patto per la lettura è lo strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e la lettura – CEPELL, proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere, attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.

Possono presentare domanda di adesione tutte le realtà in possesso dei seguenti requisiti:

– esperienza nel settore culturale e socio culturale;

– attività associativa espressa anche in altri settori;

– tutte le scuole di ordine e grado;

– librerie;

– istituti ed enti che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale.

Saranno prese in considerazione anche le manifestazioni di interesse e le proposte presentate da singoli cittadini. L’obiettivo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali attive nel Comune di Mesagne per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, partendo dalle attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale attraverso l’attività della Biblioteca Comunale ‘Ugo Granafei’ e secondo le proposte di tutti gli attori presenti sul territorio. Saranno prese in considerazione anche le manifestazioni di interesse e le proposte presentate da singoli cittadini.

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello pubblicato sul sito dell’Ente e dovrà pervenire tramite posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo biblioteca@comune.mesagne.br.it entro il 12/02/2021, specificando nell’oggetto “PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI MESAGNE 2020-2021. Disponibilità all’adesione”.