Altre tre iniziative in programma per il cartellone “Mesagne Estate 2024” promosso dall’amministrazione comunale, si terranno domenica 8 settembre in tre diverse location. In piazza Orsini del Balzo dalle ore 21, Mario Ancora, Rino Carparelli e Vincenzo Daniele presentano “Canti popolari della terra di Brindisi”, con le musiche di Ferdinando Fasano, Angelo Paolella e di altri artisti vissuti tra il 1800 e il 1900. Sul palco l’orchestra di pizzica, che vedrà insieme componenti de “La Taricata”, del gruppo “Santu Pietru cu tutte le chiai”, Rino Carparelli, Andrea Daniele, Franco Distante e Jenny Ribezzo. L’ingresso è gratuito.

Nell’ambito della rassegna “L’altra metà del cielo” a cura dell’associazione “Gruppo Pari Opportunità”, verrà trasmesso il film “7 minuti”. Per la regia di Michele Placido, con Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi e Fiorella Mannoia, sullo schermo andrà la storia di un’azienda tessile acquisita da una multinazionale estera: la nuova proprietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti ma chiede alle operaie di firmare una particolare clausola che prevede un sacrificio di 7 minuti … lo sviluppo del dibattito fra le operaie sulla decisione da assumerà porterà ognuna di loro a un periodo di profonda riflessione. Atrio del Comune ore 20.30, ingresso libero.

E ancora musica con Gianvito Crusi e la sua band, saranno in piazza Commestibili per un concerto con le più belle canzoni degli anni Settanta e tante sorprese musicali, divertimento assicurato. Sul palco, accanto a Gianvito, Sergio De Filippi, Gianni Macavero, Fabio Mazzotta e Marcello Zappatore. Start ore 21, la partecipazione per assistere è gratuita.

Mesagne Estate: martedì 10 settembre lo spettacolo “Canta e balla in Villa”

Musica e balli con dj Dino e Carmela, lo spettacolo danzante si svolgerà in Villa Comunale a partire dalle ore 21. Il programma: si parte con l’esibizione di 12 cantanti, provenienti dai diversi Comuni brindisini, che proporranno brani musicali in italiano e in inglese. La serata proseguirà con i balli di gruppo proposti da Aurelio Larosa, tutti i presenti potranno partecipare. Sarà ospite Miss Naty. L’evento è inserito nella programmazione di “Mesagnestate 2024”; l’ingresso è libero e gratuito.