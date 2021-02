Sulla strada statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne” è attualmente chiuso al transito un tratto della carreggiata – in direzione di Brindisi – in corrispondenza del km 42,900, nella frazione di Posticeddu del comune di Brindisi, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante.

Per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada.

Attualmente la circolazione in direzione di Brindisi è deviata in loco con uscita obbligatoria al km 41,000 e rientro sulla statale al km 43,200.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; al termine delle operazioni di recupero del mezzo pesante incidentato, attraverso l’intervento di una gru, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione.